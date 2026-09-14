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Регионы России

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Компания OBE презентовала в Китае проектор C5 Pro с поворотным механизмом и Full HD разрешением

Компания OBE презентовала в Китае проектор C5 Pro с поворотным механизмом и Full HD разрешением

Главной особенностью C5 Pro является встроенная U-образная поворотная опора, позволяющая быстро менять угол проекции и направлять изображение на потолок.

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