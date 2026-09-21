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Канадские учёные создали наночастицы, различающие почти идентичные молекулы

Канадские учёные создали наночастицы, различающие почти идентичные молекулы

Учёные инженерного факультета Университета Торонто разработали новый тип апконверсионных наночастиц — сенсоры, способные обнаруживать целевые молекулы в исчезающе малых концентрациях и при этом различать соединения с почти одинаковой структурой.

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