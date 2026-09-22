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Царьград

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В Новосибирской области аграриям предлагают 163 тысячи рублей

В Новосибирской области аграриям предлагают 163 тысячи рублей

В Новосибирской области к концу лета медианная предлагаемая зарплата в сельском хозяйстве достигла 163 тысяч рублей, что вдвое превышает средний уровень по региону в 81,3 тысячи рублей.

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