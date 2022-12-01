В СССР многие девушки не особо разбирались в моде, ведь выбор одежды был довольно ограниченный

В СССР многие девушки не были особо знакомы с модой, потому выбор одежды был довольно ограничен. Но после первого международного фестиваля в Москве, который состоялся в 1957 году, у девушек появилось хоть какое-то представление о стиле и моде.
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