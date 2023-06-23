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Представитель Пентагона Купер заявила, что Украине могли бы пригодиться кассетные боеприпасы

Представитель Пентагона Купер заявила, что Украине могли бы пригодиться кассетные боеприпасы

В Соединенных Штатах Америки считают, что Украине пригодились бы кассетные боеприпасы. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

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