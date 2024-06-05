По факту убийства щенка «Бони» свердловские полицейские возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Новоуральска по факту жестокой расправы над собакой, о чем рассказывали многие СМИ, возбудили уголовное дело в отношении местного ранее неоднократно судимого местного жителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии