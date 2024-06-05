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По факту убийства щенка «Бони» свердловские полицейские возбудили уголовное дело

По факту убийства щенка «Бони» свердловские полицейские возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД Новоуральска по факту жестокой расправы над собакой, о чем рассказывали многие СМИ, возбудили уголовное дело в отношении местного ранее неоднократно судимого местного жителя.

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