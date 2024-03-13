Сотрудники Инспектората карабинеров прошли обучение по киберзащите

Сегодня, 13 марта, сотрудники Генерального инспектората карабинеров (ГИК) приняли участие в тренинге по кибербезопасности, подчеркивающем необходимость защиты критически важных данных и инфраструктуры от цифровых угроз.
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