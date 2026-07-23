В Ямальском районе приняли программу укрепления здоровья

К 2030 году 70% жителей Ямальского района будут регулярно заниматься спортом. Такие задачи стоят в принятой в районе комплексной программе «Укрепление общественного здоровья» на 2026-2030 годы, сообщил «Ямал-Медиа».
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