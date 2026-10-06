Медведев понадеялся на возвращение Овечкина в КХЛ после ухода из «Вашингтона»

Российский нападающий Александр Овечкин может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге после отъезда из Северной Америки.
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