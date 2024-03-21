Все теплее и теплее. Синоптики рассказали, какая погода будет на Алтае до конца марта

В Алтайском крае крае к 29 марта местами потеплеет до +17 градусов Мощных снегопадов в Алтайском крае этой весной уже не будет, а температура воздуха с каждым днем постепенно будет нарастать и уже к 29-30 марта воздух местами прогреется до +17 градусов.
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