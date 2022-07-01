В Приморском крае военнослужащие общевойсковой армии ВВО отрабатывают навыки скоростной стрельбы

В Приморском крае военнослужащие общевойсковой армии ВВО отрабатывают навыки скоростной стрельбы

В ходе мероприятий огневой подготовки военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия, а также в составе боевых двоек.

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