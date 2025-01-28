ЦИК готов помочь с открытием допучастков в РФ, если ЦИК Абхазии попросит

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получает большое количество обращений со стороны граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах, готова оперативно организовать их, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии