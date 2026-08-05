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Экипаж Су-34 ВКС России нанёс удар по складу БПЛА ВСУ

Экипаж Су-34 ВКС России нанёс удар по складу БПЛА ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

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