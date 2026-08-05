Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».
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