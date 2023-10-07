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Франция и Германия осудили нападение сектора Газа на Израиль

Франция и Германия осудили нападение сектора Газа на Израиль

Франция и Германия осудили нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Заявления по этому поводу сделали французский президент Эммануэль Макрон, МИД страны и глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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