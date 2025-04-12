США на фоне ударов по Йемену усиливают свою группировку на Ближнем Востоке

Центральное командование США объявило о прибытии на Ближний Восток второго авианосца, направленного в регион для защиты торговых путей, в рамках проводимой интенсивной кампании по нанесению ударов по подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы) территории Йемена.