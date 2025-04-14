Песков: парадный расчет героев спецоперации пройдет по Красной площади 9 Мая

Парадный расчет, состоящий из героев спецоперации, будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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