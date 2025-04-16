Работы больше, чем работников: в Крыму свыше 4 тысяч соискателей и 18 тысяч вакансий. "Соответственно, найти работу проще, чем работодателю найти человека на свою вакансию", – рассказал РИА Новости Крым замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.
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