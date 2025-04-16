НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юна
    Почему этот вокзал до сих пор не разбомбили? Что б не шастали. Всё бережем этих укропов.Не только Taurus:...
  • Александр Корякин
    Может, по дороге в Киев этого Перца обнулить?Не только Taurus:...
  • Гарий Щерба
    Пусть потом Бюргеры  НЕ ВОЮТ  на  ВЕСЬ  мир , что к  НИМ  с  ВОСТОКА ,,ИСКАНДЕР,, ЗАЛЕТЕЛ ..!!!«Дайте Украине во...

Работы больше, чем работников: в Крыму свыше 4 тысяч соискателей и 18 тысяч вакансий

Работы больше, чем работников: в Крыму свыше 4 тысяч соискателей и 18 тысяч вакансий

Работы больше, чем работников: в Крыму свыше 4 тысяч соискателей и 18 тысяч вакансий. "Соответственно, найти работу проще, чем работодателю найти человека на свою вакансию", – рассказал РИА Новости Крым замминистра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх