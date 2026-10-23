Граждане РФ обязаны платить налог на свои доходы (НДФЛ). В связи с этим при вступлении в наследство возникает вопрос: считается ли оно доходом физлица и нужно ли платить налог на полученную собственность.
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