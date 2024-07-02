Сводки боевых действий и ток-шоу на нашем ТВ не дают ответов на вопросы, как и чем сейчас живут люди на Украине, что у них в головах, на чём держатся ВСУ.
"РУССКУЮ АРМИЮ ЖДУТ ИЗ-ЗА МЕСТИ": ОТКРОВЕНИЯ КООРДИНАТОРА ПОДПОЛЬЯ НА УКРАИНЕ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Дудки им!! КИЕВ - РУССКИЙ ГОРОД. И во времена СССР был русскоязычный. На украинском языке разговаривали начиная с Житомирской области, и дальше на запад. В Западной Украине разговаривали на польско-украинском... А вся юго-восточная часть б.у, включая и Киев - были русскоязычными регионами.
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14 час.
Samarium
Вновь и вновь мы наступаем на одни и те же грабли....Все пороки российской действительности переносятся и на освобожденные украинские территории... Чего мы ждем???
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12 час.
VG
Vasily Golov
"Донецк — это металлургия" с дорогим углем и коксом.Значит дорогая металлургия.Снаряды не готов Донецк изготавливать? Не готов готовить блоки для частного сектора из смеси угольного шлака,цемента и песка?:Потом его восстанавливать.Чего ждет житель Донецка?Высотных домов и возродить Донецк,как лучший шахтерский город.Это ждут? Уголь Донбасса дороже угля Кузбасса в 2,7 раза.Об этом говорили профсоюзы шахтеров.Как с ценой на руды?Скажите цены.Грабли у жителей.Люди на новых территориях любят клевать на новенького. за 30 лет 6 президентов .9ВРУ.11 правительств сменила Украина. Чего достигла?Не смогла жить без кредитов и распродажи подарков от СССР.не только Украина столкнулась с таким положением,но большинство союзный республик.
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5 час.
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