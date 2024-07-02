"РУССКУЮ АРМИЮ ЖДУТ ИЗ-ЗА МЕСТИ": ОТКРОВЕНИЯ КООРДИНАТОРА ПОДПОЛЬЯ НА УКРАИНЕ

лл лина любимцева Дудки им!! КИЕВ - РУССКИЙ ГОРОД. И во времена СССР был русскоязычный. На украинском языке разговаривали начиная с Житомирской области, и дальше на запад. В Западной Украине разговаривали на польско-украинском... А вся юго-восточная часть б.у, включая и Киев - были русскоязычными регионами.

Samarium Вновь и вновь мы наступаем на одни и те же грабли....Все пороки российской действительности переносятся и на освобожденные украинские территории... Чего мы ждем???