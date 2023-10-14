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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» летом получил от «МЮ» и «Лейпцига» крупные предложения по Симонсу. В случае продажи пришлось бы отдать деньги ПСВ

«ПСЖ» летом получил от «МЮ» и «Лейпцига» крупные предложения по Симонсу. В случае продажи пришлось бы отдать деньги ПСВ

По данным журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» получил крупные предложения от манкунианцев и «Лейпцига», но не принял их.

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