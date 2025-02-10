ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

Украинские военнослужащие расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском (украинское название — Покровск), рассказали ТАСС бывшие сотрудники предприятия, оставшиеся на территории России.
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