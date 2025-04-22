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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Пратес: «Махачев намного сильнее Мухаммада»

«Будет тяжелый бой, но думаю, что Ислам намного лучше Белала. Не знаю, лучший ли он боец в UFC, но выиграть бой с Махачевым гораздо сложнее, чем с Мухаммадом, потому что он хорош как в стойке, так и на земле.

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