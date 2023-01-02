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В новогоднюю ночь ВСУ из HIMARS нанесли удар по ПТУ в Макеевке — погибли мобилизованные ВС РФ

В новогоднюю ночь ВСУ из HIMARS нанесли удар по ПТУ в Макеевке — погибли мобилизованные ВС РФ

1 января 2023 года стало известно, что украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по ПТУ в Макеевке, в котором находились мобилизованные российские солдаты.

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