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SUSANIN

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Главу района в Удмуртии попросили повлиять на грачей

Главу района в Удмуртии попросили повлиять на грачей

Можга. Удмуртия. Жители деревни Старые Какси в Удмуртии пожаловались на обилие грачей.  В ходе прямого эфира в соцсетях глава Можгинского района республики Александр Васильев рассказал, что сотрудники местного дома культуры сетуют: «Периодически появляются грачи и загрязняют окружающую территорию».

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