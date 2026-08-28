Главу района в Удмуртии попросили повлиять на грачей

Можга. Удмуртия. Жители деревни Старые Какси в Удмуртии пожаловались на обилие грачей. В ходе прямого эфира в соцсетях глава Можгинского района республики Александр Васильев рассказал, что сотрудники местного дома культуры сетуют: «Периодически появляются грачи и загрязняют окружающую территорию».
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