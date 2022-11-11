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Виктор Вембаньяма поскользнулся и вывернул колено в матче с Литвой

Виктор Вембаньяма поскользнулся и вывернул колено в матче с Литвой

Претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма опасно приземлился на паркет в матче за сборную Франции в квалификации к чемпионату мира-2023.

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