Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте дела «Крокуса»

РИА Новости: Курбонов из дела о теракте в «Крокусе» приехал в РФ в июле 2023 г. Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», приехал в Россию в июле 2023 года.