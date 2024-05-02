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«Клипперс» потерпели самое крупное поражение в плей-офф в своей истории, Лука Дончич играл больным

Игра закончилась с преимуществом «Маверикс» в 30 очков (123:93). Лука Дончич провел матч с растяжением в правом колене.

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