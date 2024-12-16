#Сводка на утро 16 декабря 2024 года ▪️В Курской области группировка войск "Север" сообщает об ожесточённых боях в Суджанском районе, наши подразделения продвигаются возле Гуево.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 16 декабря 2024 года ▪️В Курской области группировка войск "Север" сообщает об ожесточённых боях в Суджанском районе, наши подразделения продвигаются возле Гуево.
Свежие комментарии