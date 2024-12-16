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#Сводка на утро 16 декабря 2024 года ▪️В Курской области группировка войск "Север" сообщает об ожесточённых боях в Суджанском районе, наши подразделения продвигаются возле Гуево.

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