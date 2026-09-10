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Регионы России

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Жозуэ Казимир арендован "Динамо" с возможностью выкупа

Жозуэ Казимир арендован "Динамо" с возможностью выкупа

За "Осер" Казимир выступает с 2025 года, проведя 33 матча и забив один гол во всех турнирах. В текущем сезоне он сыграл в двух встречах Лиги 1.

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