Жозуэ Казимир арендован "Динамо" с возможностью выкупа

За "Осер" Казимир выступает с 2025 года, проведя 33 матча и забив один гол во всех турнирах. В текущем сезоне он сыграл в двух встречах Лиги 1.
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