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Царьград

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Полдень может наступить ночью: Пасынок раскрыл, зачем нужны атомные часы

Полдень может наступить ночью: Пасынок раскрыл, зачем нужны атомные часы

Пасынок объяснил, зачем нужны атомные часы, как координируют время и почему полдень может наступить ночью.

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