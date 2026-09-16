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Царьград

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Дьяков: «Ростов» не даст «Динамо» победить в матче РПЛ

Дьяков: «Ростов» не даст «Динамо» победить в матче РПЛ

Виталий Дьяков, в прошлом защитник, поделился ожиданиями от поединка девятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет столичное «Динамо».

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