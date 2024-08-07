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ФСБ рассекретила планы нацистов по использованию атомной бомбы против СССР

ФСБ рассекретила планы нацистов по использованию атомной бомбы против СССР

ФСБ рассекретила планы нацистов по использованию атомной бомбы против СССР во время ВОВ. Рассекречены и опубликованы архивные документы, касающиеся показаний бывшего высокопоставленного нацистского чиновника, Вернера Вехтера.

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