ФСБ рассекретила планы нацистов по использованию атомной бомбы против СССР во время ВОВ. Рассекречены и опубликованы архивные документы, касающиеся показаний бывшего высокопоставленного нацистского чиновника, Вернера Вехтера.
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