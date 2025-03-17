Театр абсурда
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Театр абсурда

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    А с Ищенко надо соглашаться. Ведь разумно рассуждает. Нет государственности этим землям. И момент для России самый по...Россия, прирастаю...
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Труба комику?

Труба комику?

КВАДРАТУРА  КРУГА То воодушевление, которое мы сейчас испытываем, читая новости из Курска, имеет для у.

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