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Профессор Сафонов заявил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий не представляется возможным

Профессор Сафонов заявил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий не представляется возможным

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, во время разговора с ФБА «Экономика сегодня» сообщил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий «невозможно», ведь для этого попросту может не быть технической возможности.

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