Профессор Сафонов заявил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий не представляется возможным

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, во время разговора с ФБА «Экономика сегодня» сообщил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий «невозможно», ведь для этого попросту может не быть технической возможности.