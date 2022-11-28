Профессор Сафонов заявил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий не представляется возможным

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, во время разговора с ФБА «Экономика сегодня» сообщил, что полностью перейти на безналичную выплату пенсий «невозможно», ведь для этого попросту может не быть технической возможности.
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