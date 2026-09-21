Клиенты оценили новую формулу цены на алюминий от "Русала"

Новая формула цены на первичный алюминий марки А7 для российских клиентов, выработанная «Русалом», была сформирована после продолжительных обсуждений с учетом мнений ФАС, Минпромторга и покупателей.
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