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Клиенты оценили новую формулу цены на алюминий от "Русала"

Клиенты оценили новую формулу цены на алюминий от "Русала"

Новая формула цены на первичный алюминий марки А7 для российских клиентов, выработанная «Русалом», была сформирована после продолжительных обсуждений с учетом мнений ФАС, Минпромторга и покупателей.

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