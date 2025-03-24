«Почувствовали угрозу»: моддер свернул воссоздание карты GTA VI внутри GTA V пос...

«Почувствовали угрозу»: моддер свернул воссоздание карты GTA VI внутри GTA V после жалобы Take-TwoИстория фанатского проекта Project Vice, в рамках которого блогер Dark Space решил воссоздать карту мира горячо ожидаемого криминального боевика GTA VI внутри Grand Theft Auto V, получила предсказуемое развитие.
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