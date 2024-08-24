Региональные омбудсмены посетили СИЗО №1 УФСИН России по Томской области

Продолжаются мероприятия, приуроченные единому дню Уполномоченных в Томской области. Сегодня Уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Браниште и Уполномоченный по правам человека Елена Карташова провели совместный прием лиц, содержащихся под стражей и осужденных в СИЗО №1 УФСИН России по Томской области.
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