Региональные омбудсмены посетили СИЗО №1 УФСИН России по Томской области

Продолжаются мероприятия, приуроченные единому дню Уполномоченных в Томской области. Сегодня Уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Браниште и Уполномоченный по правам человека Елена Карташова провели совместный прием лиц, содержащихся под стражей и осужденных в СИЗО №1 УФСИН России по Томской области.