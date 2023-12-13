Школьник из Марьиной рощи стал чемпионом юношеской борцовской лиги

В спортивном комплексе «Нара» Наро-Фоминска прошел заключительный этап юношеской борцовской лиги JWL — JUNIOR WRESTLING LEAGUE, в котором принял участие ученик 6 класса школы «Марьина роща» Магамед-Халид Темирханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии