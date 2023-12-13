МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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  • Ольга Ершова
    А  о геноциде славян еврейскими комиссарами  они рассказывать когда будут? Всего-то 100 лет прошло.  --  "Как свидете...В музее на Образц...

Школьник из Марьиной рощи стал чемпионом юношеской борцовской лиги

В спортивном комплексе «Нара» Наро-Фоминска прошел заключительный этап юношеской борцовской лиги JWL — JUNIOR WRESTLING LEAGUE, в котором принял участие ученик 6 класса школы «Марьина роща» Магамед-Халид Темирханов.

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