Трутнев: КНР заинтересована в сотрудничестве по освоению Курил

Китайские инвесторы вполне могут быть привлечены к различным проектам по освоению Курильских островов, так как они заинтересованы в этом, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам переговоров в Пекине.