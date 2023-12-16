Трутнев: КНР заинтересована в сотрудничестве по освоению Курил

Китайские инвесторы вполне могут быть привлечены к различным проектам по освоению Курильских островов, так как они заинтересованы в этом, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам переговоров в Пекине.
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