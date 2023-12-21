Чарльз Баркли о Трампе: «Человек, претендующий на самый влиятельный пост в мире, использует «псевдорасистскую риторику». Ранее 45-го президента США обвинили в цитировании Гитлера

Бывший игрок НБА, член Зала славы Чарльз Баркли объяснил, почему считает неправильным голосовать за бывшего президента США, ныне кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
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