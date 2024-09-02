У дилеров обнаружились новые Kia Soul российской сборки — и с официальной гарантией

После ухода Kia из России в 2022 году на калининградском «Автоторе» успели выпустить небольшую партию автомобилей из оставшихся комплектующих: удивительно, но и по прошествии двух лет такие авто по-прежнему присутствуют в продаже.
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