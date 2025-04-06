Хоккейный эксперт Блэкберн прокомментировал рекорд Овечкина в НХЛ

Хоккейный аналитик CBS Sport Пит Блэкберн 6 апреля указал на стремительное продвижение российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к установлению нового рекорда по забитым голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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