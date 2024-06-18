Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Участники «саммита мира» обсуждали не украинский план, а ультиматум Путина

Участники «саммита мира» обсуждали не украинский план, а ультиматум Путина

На организованном Украиной в Швейцарии «саммите мира» представители иностранных государств в кулуарах обсуждали не «формулу мира» Владимира Зеленского, а предложения, озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным.

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