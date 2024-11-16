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Почти 500 ТБ в корпусе размерами меньше обувной коробки, но с ценой Cybertruck. Представлено внешнее хранилище HighPoint RocketAIC 6542AWW

Почти 500 ТБ в корпусе размерами меньше обувной коробки, но с ценой Cybertruck. Представлено внешнее хранилище HighPoint RocketAIC 6542AWW

Компания HighPoint представила внешнее хранилище данных на одних из самых больших SSD на рынке. фото: HighPoint    Модель RocketAIC 6542AWW — первый в отрасли внешний RAID-накопитель с объемом памяти 492 ТБ.

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