Почти 500 ТБ в корпусе размерами меньше обувной коробки, но с ценой Cybertruck. Представлено внешнее хранилище HighPoint RocketAIC 6542AWW

Компания HighPoint представила внешнее хранилище данных на одних из самых больших SSD на рынке. фото: HighPoint Модель RocketAIC 6542AWW — первый в отрасли внешний RAID-накопитель с объемом памяти 492 ТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии