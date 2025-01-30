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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Динамо» нахватало удалений, маловато играем в большинстве. Счет неплохой, Демченко помог нам победить»

Минский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1 на выезде.  «Пять голов забили, провели хороший второй период.

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