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Вкуснейшая запеканка с курицей: готовим быстрое, полезное и вкусное блюдо

Вкуснейшая запеканка с курицей: готовим быстрое, полезное и вкусное блюдо

Сколько блюд можно приготовить из куриного мяса? Все сразу не вспомнить: это и курица, запеченная с овощами или гречневой кашей, и запеканка с курицей, и запеченные куриные рулетики, и всевозможные вкусные и сытные салаты.

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