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Царьград

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"Надо победить Россию": Дебаты в США и радикальный поворот СВО. Во что выльется война при Трампе, рассказали эксперты

"Надо победить Россию": Дебаты в США и радикальный поворот СВО. Во что выльется война при Трампе, рассказали эксперты

В США прошли дебаты между экс-главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом США Джо Байденом. Их выступления тут же растаскали на цитаты.

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