Наводчик РСЗО "Ураган" Майборода помог уничтожить колонну войск ВСУ

Минобороны РФ Старший наводчик реактивной системы залпового огня "Ураган" гвардии рядовой Максим Майборода при выполнении боевой задачи по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, помог уничтожить колонну войск ВСУ.
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