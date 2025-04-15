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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator – Поселения часть 2

Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator – Поселения часть 2

Новые скриншоты из будущего DLC Айова для American Truck Simulator – Поселения часть 2Мы возвращаемся ко второй части нашего обзора населенных пунктов, через которые вы сможете проехать во время вашего предстоящего путешествия по Айове в American Truck Simulator.

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