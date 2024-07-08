10 человек выдвинулись в качестве кандидатов на выборы главы Забайкалья

Половина претендентов на пост губернатора - самовыдвиженцы.Глава избиркома 75-го региона Светлана Судакова назвала имена 10 человек, которые подали документы для выдвижения в качестве кандидатов на выборы губернатора.
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